Puljujärvi sa nedočkal zmluvy v NHL a vrátil sa do fínskeho Oulu

Jesse Puljujärvi (v popredí) na archívnej snímke Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oulu 27. augusta (TASR) - Fínsky hokejový útočník Jesse Puljujärvi sa nedočkal nového angažmánu v NHL a rozhodol sa pre návrat do materského klubu Kärpät Oulu. Potvrdil tým svoje dávnejšie vyhlásenie, keď od vedenia Edmontonu Oilers žiadal výmenu do iného klubu v NHL, pričom v opačnom prípade bol odhodlaný pre návrat do Európy. Fínsky klub informoval o angažovaní 21-ročného krídelníka na oficiálnej stránke.Puljujärvi odohral v drese Oilers uplynulé tri sezóny, no s vedením klubu odmietol rokovať o novej zmluve. Netajil záujem o výmenu do iného klubu NHL, v ktorom by dostal viac priestoru na ľade a miesto v elitných formáciách. K výmene však nedošlo a tak sa štvorka draftu 2016 vrátila do Oulu.uviedol športový riaditeľ Kärpätu Harri Aho pre klubovú stránku.Puljujärvi podpísal v staronovom pôsobisku ročnú zmluvu, avšak s klauzulou, vďaka ktorej môže do 1. decembra 2019 odísť do NHL. V uplynulých troch sezónach si nevybojoval očakávanú pozíciu v prvom tíme Oilers. Odohral zaň 139 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 17 gólov a 20 asistencií. V ročníku 2018/2019 odohral 46 stretnutí s bilanciou 4 góly a 5 asistencií.