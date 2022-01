Púť pochodne s olympijským ohňom pred ZOH 2022 obmedzili Číňania na tri dni

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Organizátori ZOH 2022 v čínskom Pekingu sa rozhodli výrazne zredukovať púť pochodne s olympijským ohňom . Pre obavy zo šírenia koronavírusu túto tradičnú akciu zúžili iba na tri dni.Pochodeň bude vystavená v uzavretých lokalitách, teda v bezpečnom a kontrolovanom prostredí. Číňania tiež informovali, že púť ohňa nezasiahne do bežného života obyvateľov Pekingu, pochodeň sa vyhne všetkým exponovaným miestam.Štafeta sa uskutoční od 2. do 4. februára, pričom práve 4. februára sa v Pekingu začnú ZOH. Počas troch dní pochodeň navštívi tri lokality, v ktorých sa uskutočnia súťaže pod piatimi kruhmi - strediská Jen-čching a Čang Ťia-kchou, záver bude v Pekingu. Všetci členovia štafiet budú pod drobnohľadom lekárov.Súťaže na ZOH bude môcť sledovať naživo iba obmedzený počet len vybraných divákov. Počas celého pobytu v Číne je potrebné, aby všetci športovci, členovia realizačných tímov aj novinári zotrvali v tzv. bubline, budú teda bez priameho kontaktu s okolitým svetom. Zimné olympijské hry v Pekingu sa uskutočnia od 4. do 20. februára 2022.