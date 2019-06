Putin a Si Ťin-pching podpísali strategické dohody

Na snímke zľava čínsky prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin si vymieňajú podpísané dokumenty po rokovaní v Kremli v Moskve 5. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 5. júna (TASR) - Moskva a Peking si nikdy neboli bližšie, zhodli sa v stredu počas rokovania v Kremli prezidenti Ruska a Číny Vladimir Putin a Si Ťin-pching. Lídri sa takto vyjadrili v čase, keď obe krajiny zaznamenávajú napäté vzťahy so Spojenými štátmi, píše agentúra DPA.Vyvrcholením zhruba trojhodinového stretnutia Putina so Si Ťin-pchingom v moskovskom Kremli bol podpis dvoch bilaterálnych dohôd.Prvá podpísaná dohoda sa týka rozvoja strategickej spolupráce a komplexného partnerstva v dvojstranných vzťahoch medzi Ruskom a Čínou. Druhý dokument je zameraný na posilňovanie strategickej stability. Zahŕňa medzinárodné otázky spoločného záujmu, ako aj otázky globálnej strategickej stability.Okrem zmienených dvoch hlavných dokumentov došlo počas štátnej návštevy čínskeho prezidenta v Rusku k podpisu aj približne 30 ďalších medzivládnych a obchodných dohôd, informovala agentúra TASS.Putin pri príležitosti stretnutia s čínskym kolegom zhodnotil, že vzťahy Ruska s Čínou dosiahli v ostatných rokoch ". V časoch, keď Rusko a Čína "odpovedal Putinovi čínsky líder. Obaja štátnici o sebe zároveň povedali, že sú blízkymi priateľmi.Podľa Kremľa je pozícia Ruska i Číny vo väčšine medzinárodných otázok buď úplne "vyhlásil Putin.vyhlásili v súvislosti s iránskou jadrovou otázkou v spoločnom stanovisku prezidenti.Obaja sa zároveň zhodli aj na tom, že problém na Kórejskom polostrove nemá iné riešenie než mierové. Obe krajiny podľa Putina zastávajú názor, že "Putin a Si Ťin-pching mali po rokovaniach v Kremli v programe účasť na oficiálnej slávnosti odovzdania dvoch čínskych pánd veľkých Moskovskej zoologickej záhrade.Prezidenti navštívia aj koncert v divadle Boľšoj teatr pri príležitosti 70. výročia nastolenia diplomatických vzťahov medzi Moskvou a Pekingom.Neskôr odcestujú do Petrohradu, kde bude čínsky prezident vo štvrtok kľúčovým hosťom Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF).Rusko v ostatných rokoch pracuje na vybudovaní bližšej spolupráce so susednou Čínou po výraznom zhoršení vzťahov so Západom v dôsledku krízy na Ukrajine. Čína sa zasa od vlaňajška ocitla v obchodnej vojne s USA.