Putin a Vučič sa vzájomne obdarovali brokovnicou a ikonou

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a srbský prezident Aleksandar Vučič počas tlačovej konferencie po rokovaní v Soči 4. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 5. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin po stredajších rozhovoroch so svojím srbským náprotivkom Aleksandarom Vučičom v čiernomorskom letovisku Soči venoval lídrovi balkánskej krajiny brokovnicu, ktorú kedysi vlastnil srbský kráľ Milan I.Putin dostal od Vučiča ako protihodnotu ikonu z 19. storočia, informovala vo štvrtok tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na oficiálny instagramový profil srbského prezidenta.uvádza sa v danom statuse.Milan I. Obrenovič vládol v Srbsku v rokoch 1868 - 1889, najskôr ako knieža a následne ako kráľ.Putin na tlačovej konferencii po bilaterálnom rokovaní s Vučičom ďalej uviedol, že Moskva v najbližšej budúcnosti vráti Srbsku" z Miroslavovho evanjeliára, najstaršieho zachovaného srbského rukopisu v cyrilike. Šéf Kremľa sa zameral na intenzívnu spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti kultúry.povedal Putin.Dohoda o odovzdaní "bola podpísaná počas októbrovej návštevy ruského premiéra Dmitrija Medvedeva v Belehrade. Dokument stanovuje, že Srbsko recipročne vráti Rusku sériu vzácnych malieb od Nikolaja Rericha. Osud siedmich Rerichových malieb bol neznámy od roku 1941 do marca 2017, keď ich korešpondent TASS-u objavil v Srbskom národnom múzeu (NMS) v Belehrade.Miroslavov evanjeliár vznikol okolo roku 1180. Ide o najstarší srbský manuskript písaný cyrilikou a je uchovávaný v NMS. Na kópiu tejto knihy skladajú slávnostný sľub srbskí prezidenti.Evanjeliár, pomenovaný po kniežati Miroslavovi, objavil v roku 1845 v gréckom kláštore Chilandar na hore Athos archimandrita Porfirij Uspenskij, pričom jednu stranu z knihy vytrhol a priniesol do Ruska. Evanjeliár sa vrátil do Srbska v roku 1896, keď kláštor navštívil srbský kráľ Alexander I. Obrenovič.