Putin bojuje na Ukrajine o svoj život, nie o svoju krajinu, vyhlásil Zelenskyj

Bachmut ako odrazový mostík

Ukrajinci sa pripravujú na protifenzívu

24.4.2023 (SITA.sk) - Ukrajina sa nemôže vzdať snahy o udržanie Bachmutu , pretože jeho dobytie ruskými silami by mohlo poskytnúť odrazový mostík pre postup na Kramatorsk V rozhovore pre televíziu Al-Arabíja to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj . Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.„Je pre nás nemožné vzdať sa Bachmutu, pretože by sme tým (pomohli) rozšíriť bojový front a dali by sme ruským silám a Wagnerovcom šancu obsadiť viac našich území," vyjadril sa Zelenskyj s tým, že ak sa Rusko zmocní Bachmutu, môže ho použiť ako odrazový mostík pre postup na dve väčšie mestá v Doneckej oblasti , po ktorých už dlho túži: Kramatorsk a Sloviansk.Napriek tomu, že niektorí analytici tvrdia, že mesto má malú strategickú hodnotu, Zelenskyj trvá na tom, že Ukrajina sa tohto východoukrajinského mesta nevzdá a vyzval všetkých, aby ho „navštívili, aby pochopili, čo sa môže stať a aké sú hrozby".Zelenskyj tiež v rozhovore vyjadril presvedčenie o schopnosti Ukrajiny odraziť ruskú inváziu a uviedol, že ukrajinské sily sa pripravujú na protiofenzívu. „Nemôžem situáciu opísať ako dobrú, ale bojujeme. Sme silnejší ako pred rokom," skonštatoval.Ukrajinský prezident sa zároveň poďakoval spojencom za ich podporu, no poznamenal, že poskytovaním pomoci Ukrajine pomáhajú aj sami sebe.„Pravdou je, že Rusko sa na Ukrajine nezastaví, a to je každému jasné," uviedol a dodal, že Ukrajina však môže Rusko zastaviť. „Takže našim spojencom, podporte nás, pretože v prvom rade je to malá cena, ktorú musíte zaplatiť, pretože Rusko pôjde ďalej," povedal ďalej a dodal, že ruský vodca Vladimir Putin bojuje na Ukrajine o svoj život, nie o svoju krajinu.