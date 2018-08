Putin bol hosťom na svadbe rakúskej ministerky zahraničných vecí

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Graz 18. augusta (TASR) - Kritické reakcie vyvolala prítomnosť ruského prezidenta Vladimira Putina ako hosťa na svadbe rakúskej ministerky zahraničných vecí Karin Kneisslovej, ktorá sa konala v sobotu v štajerskej obci Gamlitz.Gesto signalizujúce dôverné vzťahy medzi týmito predstaviteľmi totiž môže byť vnímané ako narúšanie sprostredkovateľskej úlohy Rakúska, súčasnej predsedníckej krajiny v Rade EÚ, v záležitostiach, akou je konflikt na Ukrajine, uviedla tlačová agentúra DPA.Päťdesiattriročná Kneisslová, ktorú do vládnej funkcie nominovala pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ), si vybrala sobotňajší, ľahko zapamätateľný "osmičkový" dátum na uzavretie manželstva so svojím životným partnerom, podnikateľom Wolfgangom Meilingerom.Šéf Kremľa, pozvaný ako tzv. hviezdny hosť nevesty, priletel popoludní do štajerskej metropoly Graz a následne sa presunul v kolóne vozidiel do Gamlizu, kde prekvapil Kneisslovú veľkou kyticou a speváckym súborom donských kozákov.Počas slávnosti, usporiadanej na terase miestneho hostinca, si s novomanželkou dokonca i zatancoval, už po zhruba 90 minútach však musel odísť, keďže mal neskôr naplánované stretnutie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou pri Berlíne.Medzi približne sto svadobnými hosťami boli aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz a vicekancelár Heinz-Christian Strache.Hovorca opozičných sociálnych demokratov Jörg Leichtfried povedal, že pozvanie Putina považuje zapričom varoval pred možným. Návšteva podľa neho vyvoláva otázky, či nedochádza k neprípustnému stretu súkromných a verejných záujmov.Kneisslovej rezort podľa rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu a televízie (ORF) vyhlásil, že návšteva Putina bola predovšetkým súkromnej povahy, hoci malo ísť zároveň aj o pracovnú návštevu a ministerka s ním mala viesť popri svadbe rozhovor. Súvisiace bezpečnostné opatrenia označil za bežný postup, uplatňovaný aj pri iných súkromných návštevách v Rakúsku.Pozvanie Putina na svadbu Kneisslovej malo ohlasy aj v zahraničí. Kriticky sa vyjadril ukrajinský parlament, ako aj tamojší minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin, ktorý v piatok spochybnil ubezpečenie Viedne, že návšteva ruského prezidenta nezmení smerovanie rakúskej zahraničnej politiky.