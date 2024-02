Putin by v Bielom dome uprednostnil Bidena, označil ho za „predvídateľnejšieho“

Prvé vyjadrenie k tejte téme

Nástroj zahraničnej politiky

15.2.2024 (SITA.sk) - Rusko by podľa jeho vodcu Vladmira Putina uprednostnilo, ak by americké prezidentské voľby znova vyhral Joe Biden , ktorý je skúsenejší ako jeho rival Donald Trump Šéf Kremľa v rozhovore s reportérom ruskej štátnej televízie povedal, že bude spolupracovať s akýmkoľvek zvoleným americkým lídrom, ale víťazstvo súčasného prezidenta by bolo lepšie, lebo je „skúsenejší, predvídateľnejší, je to politik starej formácie".Je to jeho prvé vyjadrenie na margo nadchádzajúcich amerických volieb.„Verím, že pozícia súčasnej administratívy je veľmi chybná a nesprávna, a povedal som o tom prezidentovi Bidenovi,“ vyjadril sa tiež Putin o americkej vláde.Ruského vodcu sa spýtali aj na víkendové vyjadrenie Trumpa o tom, že v prípade znovuzvolenia na post hlavy štátu bude nabádať Rusko, aby urobilo „čokoľvek do pekla chce“ ktorejkoľvek členskej krajine Organizácie Severoatlantickej zmluvy NATO ), ktorá nedodržiava pravidlá o výdavkoch na obranu. Putin na to reagoval so slovami, že je na USA, aby určili svoju rolu v aliancii, a Trumpove tvrdenia sú v súlade s jeho politikou v úrade prezidenta, keď tlačil na spojencov v NATO, aby zvýšili svoje výdavky na obranu.„Má svoj vlastný názor na to, ako by sa mali rozvíjať vzťahy so spojencami. Z jeho pohľadu to má určitú logiku, zatiaľ čo z pohľadu Európanov to nemá žiadnu logiku a chceli by, aby USA naďalej vykonávali niektoré funkcie, ktoré plnili od vzniku NATO bezplatne,“ komentoval Putin.NATO označil za nástroj zahraničnej politiky Spojených štátov a dodal, že „ak si USA myslia, že už tento nástroj nepotrebujú, je na nich, aby sa rozhodli“.Vzťahy medzi Ruskom a Západom sú na najnižšej úrovni od studenej vojny po tom, čo Putin v roku 2022 spustil inváziu na Ukrajinu, pripomína agentúra AP. Putin vyhlásil, že vojakov na Ukrajinu poslal, aby ochránili rusky hovoriacich obyvateľov a zabránili hrozbe pre ruskú bezpečnosť, ktorú predstavuje ukrajinské úsilie dostať sa do NATO.Zároveň vyhlásil, že Moskva bola nútená konať po tom, čo Ukrajina a jej spojenci odmietli splniť dohodu z roku 2015 o udelení ďalších právomocí separatistickým územiam na východe Ukrajiny.„Môžeme len ľutovať, že sme nekonali skôr, mysliac si, že máme do činenia so slušnými ľuďmi,“ povedal Putin.