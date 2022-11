Putin chce čo najskôr zriadiť v ilegálne anektovaných oblastiach Ukrajiny ruské federálne súdy

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - V štyroch ukrajinských regiónoch ilegálne anektovaných Ruskom zriadia ruské federálne súdy a existujúce súdy v týchto oblastiach integrujú do ruského súdneho systému. Podľa ruského vodcu Vladimira Putina sa tak stane hneď ako to bude možné, informuje spravodajský portál CNN.„Súčasťou Ruska sa stali štyri nové subjekty - DPR (Donecká ľudová republika), LPR (Luhanská ľudová republika), Záporožská a Chersonská oblasť. Na týchto územiach je v pláne vytvoriť federálne súdy,“ vyjadril sa Putin v utorok počas príhovoru na 10. celoruskom zjazde sudcov v Kremli.„Najvyšší súd, spolu s ďalšími orgánmi, majú veľa práce, aby vytvorili novú sústavu súdov a urýchlene integrovali súdy do ruského súdneho systému. A toto treba spraviť čo najskôr, ako to bude možné,“ skonštatoval.