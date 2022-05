Putin chce podľa Američanov anektovať Donecko a Luhansko, za nezávislú republiku má vraj vyhlásiť aj jedno mesto

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty predpokladajú, že Rusko tento mesiac plánuje anektovať Doneckú a Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny a uznať mesto Cherson ako nezávislú republiku.Americký veľvyslanec pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Michael Carpenter uviedol, že Spojené štáty a ďalší majú informácie o ruských plánoch zorganizovať „falošné referendá“ v tamojších samozvaných ľudových republikách, po ktorých by sa pripojili k Rusku.Tiež sú náznaky, že by Moskva mohla pripraviť hlasovanie o nezávislosti Chersonu. Referendá by sa mohli uskutočniť najskôr v polovici mája.