Putin chce pokrok v zbližovaní Ruska a Bieloruska

Na archívnej snímke Vladimir Putin. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Moskva 19. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nevidí dôvod na znižovanie cien plynu pre Bielorusko, dokiaľ projekt užších vzťahov medzi krajinami výraznejšie nepokročí. Putin tak opätovne zvýšil tlak na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý sa svojho času posťažoval na šikanovanie zo strany Moskvy.Už 25 rokov Lukašenko a ekonomika Bieloruska závisia od finančnej podpory a lacnej energie z Ruska. Od minulého roka však Moskva začala túto pomoc okresávať, čím zvýšila na Minsk tlak.Krajiny diskutujú o hlbšej integrácii už zhruba dve desaťročia, zatiaľ sa však nedohodli na kľúčových bodoch, napríklad na jednotnej mene. Začiatkom decembra obaja lídri o ďalších krokoch v rámci užšieho prepojenia krajín diskutovali v Soči, proti čomu v Minsku protestovali stovky ľudí. Obávajú sa, že postupné prepájanie ekonomík povedie nakoniec k začleneniu Bieloruska do Ruska. Alexander Lukašenko by mal v rozhovoroch s Putinom o väčšej integrácii ekonomík pokračovať v piatok (20. 12.) v Petrohrade.V súvislosti s najnovším vývojom situácie Putin vo štvrtok na výročnej tlačovej konferencii v Moskve uviedol, že sa v tejto veci urobilo zatiaľ veľmi málo.povedal Putin. A dokiaľ sa veci nepohnú dopredu, Minsk nemôže očakávať ďalšie úľavy, ako napríklad nižšie ceny plynu.Bielorusko na ceny plynu poukazuje už dlhšie. Podľa vlády v Minsku by Bielorusi mali platiť rovnakú sumu za plyn ako napríklad susedný ruský Smolenský región, ak teda krajiny diskutujú o prepojení ekonomík. Navyše, podľa bieloruskej vlády krajina príde v dôsledku daňových úprav o stovky miliónov dolárov ročne a chce preto kompenzáciu. Rusko však tvrdí, že dotácie, ktoré poskytuje Bielorusku, ho stoja miliardy dolárov.Čo sa týka samotnej ceny za plyn, podľa Putina Bielorusko platí za 1000 kubických metrov (m3) 127 USD (114,24 eura). To je najmenej spomedzi krajín, do ktorých Rusko svoj plyn exportuje a omnoho menej, než je napríklad priemerná cena plynu pre Európu. Tá dosahuje zhruba 200 USD/1000 m3.(1 EUR = 1,1117 USD)