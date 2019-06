Putin chce začať novú kapitolu vo vzťahoch s Britániou

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Petrohrad 6. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok povedal, že Londýn s Moskvou by mali "obrátiť list" vo vzájomných vzťahoch napätých v dôsledku útoku na bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju, ktorých otrávili vlani v marci v anglickom meste Salisbury.povedal Putin podľa agentúry AFP na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (SPIEF).uviedol ďalej a dodal, že Skripaľ neboldodal.Putin na fóre vyjadril tiež nádej, že vzťahy Moskvy s Londýnom by sa mohli zlepšiť po nástupe nového britského premiéra, ktorý v úrade už čoskoro vystrieda odchádzajúcu Theresu Mayovú. Nový britský líder by podľa neho mal myslieť na britské spoločnosti pôsobiace v Rusku. "Veľmi by som chcel, aby osoba, ktorá sa stane šéfom (britskej) vlády, vzala do úvahy záujmy asi 600 britských spoločností pôsobiacich v Rusku," povedal.Na Putinove slová o potrebnej náprave vo vzájomných vzťahoch zakrátko reagoval aj samotný Londýn.uviedla hovorkyňa Theresy Mayovej a poznamenala, že otrava Skripaľa bolauviedla hovorkyňa.dodala.Skripaľa v minulosti v Rusku usvedčili zo špionáže pre Britániu, avšak v roku 2010 ho v rámci výmeny agentov prepustili na slobodu. Následne sa usadil práve v anglickom meste Salisbury.Diplomatické vzťahy medzi Ruskom a Britániou sa po jeho vlaňajšom otrávení dostali na najnižšiu úroveň za uplynulé desaťročia. Londýn po otrave vyhlásil, že voči Skripaľovcom bola použitá vojenská nervovoparalytická látka novičok vyrobená v Rusku a pokus o vražduschválil Kremeľ.Rusko svoju účasť na útoku v Salisbury odmieta.