Putin hádže zodpovednosť za napätie na Ukrajine na Západ, požaduje právne záväzné garancie

Najvážnejšia výzva pre bezpečnosť

Obavy z možnej invázie

21.12.2021 (Webnoviny.sk) - Zodpovednosť za stupňujúce sa napätie v Európe nesie Západ. Vyhlásil to v utorok ruský prezident Vladimir Putin, ktorý západné krajiny na čele s USA opakovane vyzval, aby poskytli právne záväzné garancie, že sa Severoatlantická aliancia (NATO) nerozšíri o Ukrajinu ani o ďalšie postsovietske štáty a v okolí Ruska nebude rozmiestňovať svoje zbrane.Pokiaľ sa na Ukrajine objavia raketové systémy USA a NATO, bude týmto raketám trvať iba niekoľko minút, kým dosiahnu Moskvu, varoval na stretnutí s najvyššími predstaviteľmi ruských ozbrojených síl Putin.„Pre nás je to najvážnejšia výzva, výzva pre našu bezpečnosť... (od Západu potrebujeme) dlhodobé, právne záväzné záruky, (na rozdiel od) ubezpečení a sľubov,“ ktorým Moskva nemôže veriť, zdôraznil ruský prezident.Ruské požiadavky bezpečnostných garancií prichádzajú v čase rastúceho napätia súvisiaceho so zhromažďovaním ruských vojsk v blízkosti Ukrajiny, čo vyvoláva obavy z možnej invázie. Rusko akékoľvek plány útoku na svojo suseda odmieta a obavy Západu označuje za súčasť očierňovacej kampane.Vzťahy Ruska a USA sa dostali na najhoršiu úroveň od skončenia studenej vojny po tom, čo Rusko v roku 2014 od Ukrajiny anektovalo polostrov Krym a podporilo proruských separatistov, ktorí stále kontrolujú časť územia na východe Ukrajiny.