Putin hovorí o zlyhaní ukrajinskej protiofenzívy, podľa Lukašenka ani žiadna nebola

Dlhé, tvrdé a krvavé operácie

Obvinenie Poľska

23.7.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v nedeľu vyhlásil, že protiofenzíva ukrajinskej armády „zlyhala“. Ako referuje web news.sky.com, udialo sa tak počas stretnutia so samozvaným bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom v Petrohrade.Podľa ruských tlačových agentúr Lukašenko povedal: „Neexistuje žiadna protiofenzíva.“ Ruský vodca vraj odpovedal: „Existuje, ale zlyhala.“Ukrajina začala svoju dlho očakávanú protiofenzívu minulý mesiac, no proti dobre „zakoreneným“ ruským silám, ktoré kontrolujú viac ako šestinu jej územia, dosiahla zatiaľ len malé úspechy. Americký generál Mark Milley povedal, že ukrajinské operácie majú „ďaleko od zlyhania“, ale budú dlhé, tvrdé a krvavé.Putin a Lukašenko sa stretli dva dni po tom, ako šéf Kremľa vzniesol sériu nepodložených obvinení voči Poľsku, pričom obvinil Varšavu z plánov „priamo zasiahnuť“ do vojny a „odtrhnúť si“ časti Ukrajiny pre seba, a tiež tvrdil, že Poľsko má ambície anektovať časti Bieloruska.Lukašenko na stretnutí v Petrohade podľa agentúry AP povedal, že žoldnieri z Wagnerovej skupiny, ktorí vo štvrtok začali spoločné cvičenia s bieloruskou armádou, takmer mesiac po ich krátkej vzbure voči Moskve, chceli ísť na západ „na exkurziu do Varšavy a do Rzeszówa“ v Poľsku, ale Bielorusko im nedovolí presídliť sa.