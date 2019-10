Putin hovoril s Orbánom o normalizácii vzťahov medzi Ruskom a Západom

Maďarský premiér Viktor Orbán (vpravo) sa rozpráva s ruským prezidentom Vladimirom Putinom (vľavo) počas ich rozhovorov v Budapešti 30. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 31. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a maďarský premiér Viktor Orbán diskutovali v stredu v Budapešti o možnostiach normalizácie vzťahov medzi Ruskom a Západom, o riešení konfliktu na Ukrajine, ako aj o energetike. Informovala o tom agentúra TASS.uviedol Orbán s tým, že hoci je Maďarsko členom EÚ a NATO, bude na politickej úrovni aj naďalej spolupracovať s Ruskom.Budapešť sa podľa jeho slov snaží s Moskvou spolupracovať v otázkach, akými sú obmedzenie migrácie do Európy, stabilizácia Blízkeho východu a podpora kresťanských komunít vo svete.Putin na margo stretnutia uviedol, že obaja lídri diskutovali aj o riešení konfliktu na Ukrajine, a to najmä v kontexte dodávok ropy a zemného plynu.Práve spolupráca v sfére energetiky je podľa ruského prezidenta pre obe krajiny dôležitou prioritou, keďže Rusko kryje až 60 percent ročnej spotreby ropy a 50 percentami spotreby zemného plynu Maďarska. Spolupráca oboch krajín v energetike je na vysokej úrovni a "bez akýchkoľvek prerušení", povedal Putin.Šéf Kremľa zároveň uvítal účasť Maďarska na projekte plynovodu TurkStream, ktorým bude Rusko dodávať zemný plyn cez Čierne more do Turecka a južnej Európy.Putin pricestoval v stredu do Budapešti na krátku pracovnú návštevu, v rámci ktorej sa stretol s Viktorom Orbánom. Súčasťou početnej delegácie bol aj minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.Ako pripomína agentúra TASS, mnohí analytici vnímajú Orbána ako Putinovho najbližšieho spojenca v EÚ, ktorý sa dlhodobo vyslovuje za zrušenie sankcií uvalených Úniou na Rusko v reakcii na protiprávnu anexiu Krymu a úmyselnú destabilizáciu Ukrajiny.