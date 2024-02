Putin je „krvavý mafián“ a jeho gang treba poraziť inovatívnymi spôsobmi, vyzvala vdova po Navaľnom

Putina sankcie nezastavia

Máme spoľahlivých spojencov





Alexej Navanľny bol najhlasnejší kritik Putinovho režimu. Zomrel v piatok 16. februára v arktickej trestaneckej kolónii.





28.2.2024 (SITA.sk) - Vdova po zosnulom ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom v stredu vystúpila v Európskom parlamente (EP) , kde vyzvala na inovatívnejšie nápady na porazenie režimu vodcu Vladimira Putina doma aj zahraničí. Parlament o tom informuje na svojej webstránke.Julija Navaľná vo svojom prejave k europoslancom obvinila ruské úrady na čele s prezidentom Vladimírom Putinom, že zorganizovali vraždu jej manžela. Verejná vražda podľa jej slov opäť všetkým ukázala, že „Putin je schopný všetkého a nedá sa s ním vyjednávať“.Zároveň vyjadrila obavy, že žiadne zo súčasných reštriktívnych opatrení Európskej únie nezastavilo ruskú agresiu na Ukrajine.„Nemôžete Putinovi ublížiť ďalšou rezolúciou alebo ďalším balíkom sankcií, ktoré sa nelíšia od predchádzajúcich,“ povedala Navaľná. Varovala pritom, že Putin nie je politik, ale „krvavý mafián“.„Najdôležitejší sú ľudia blízki Putinovi, jeho priatelia, spolupracovníci a strážcovia peňazí tejto mafie (...) Vy a my všetci musíme bojovať s týmto zločineckým gangom,“ prízvukovala s tým, že byť politicky inovatívny v tomto prípade znamená bojovať proti organizovanému zločinu.Poukázala tiež na to, že „v tomto boji máte spoľahlivých spojencov – sú tu desiatky miliónov Rusov, ktorí sú proti Putinovi, proti vojne, proti zlu, ktoré prináša“.„Putin sa musí zodpovedať za to, čo urobil mojej krajine. Putin sa musí zodpovedať za to, čo urobil susednej mierumilovnej krajine. A Putin sa musí zodpovedať za všetko, čo urobil Alexejovi,“ uzavrela.„Pre mnohých v Rusku aj mimo neho Alexej Navaľnyj predstavoval nádej. Nádej na lepšie časy. Nádej na slobodné Rusko. Nádej v budúcnosť,“ zaspomínala na Navaľného predsedníčka EP Roberta Metsola , keď vítala Juliju Navaľnú v sále.Zdôraznila tiež, že ak nás história niečo naučila, je to, že „piliere autokracie sa nakoniec vždy zrútia pod váhou vlastnej korupcie a túžbou ľudí slobodne žiť. A keď sa tak stane, bude to vďaka tomu, čo urobil Alexej a vaša rodina“.