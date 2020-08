Putin je pripravený poslať do Bieloruska políciu, podľa Lukašenka ide o diplomatický masaker

Ak by sa situácia vymkla spod kontroly

Hybridná vojna

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin varoval, že je pripravený poslať do Bieloruska políciu, ak sa situácia okolo tamojších protestov vymkne spod kontroly. Zatiaľ však podľa neho niečo také nie je potrebné a dúfa, že sa v krajine situácia stabilizuje.Vo štvrtok Putin v štátnej televízii vysvetlil, že ho bieloruský prezident Alexander Lukašenko , ktorého znovuzvolenie vo voľbách z 9. augusta vyvolalo masívne protesty, požiadal, aby v prípade potreby pripravil ruský policajný kontingent na nasadenie do Bieloruska.Ten by podľa ich dohody Rusko poslalo na pomoc len ak "by sa situácia vymkla spod kontroly" a extrémistické skupiny by začali s násilnosťami a pokúsili sa obsadiť vládne budovy.Lídri sa podľa ruského prezidenta ale dohodli, že "zatiaľ nie je žiadna potreba" vyslania ruskej bezpečnostnej pomoci. Ako Putin doplnil, "dúfa, že ani nebude".Putin zároveň obvinil nešpecifikované zahraničné sily z toho, že sa z nepokojnej situácie v Bielorusku pokúšajú získať politické výhody.Podľa agentúry AP je to zjavný odkaz na Západ, ktorý odsúdil Lukašenkov záťah voči demonštrantom a vyzval ho, aby sa zapojil do dialógu s opozíciou. Lukašenko demonštrantov označuje za bábky Západu.Lukašenko vo štvrtok obvinil krajiny susediace s Bieloruskom z toho, že otvorene zasahujú do jeho záležitostí, keď presadzujú organizovanie nových volieb.Podľa neho to je "hybridná vojna" a "diplomatický masaker". Poľsko tiež obvinil z toho, že má v pláne obsadiť Hrodniansku oblasť v pohraničí, a preto k hranici vyslali viac vojakov.Protestujúci v Bielorusku považujú výsledky spomínaných prezidentských volieb za zmanipulované, Lukašenko v nich podľa oficiálnych čísel získal 80 % voličských hlasov.Prvé dni demonštrácií sprevádzali násilné zákroky polície, ktorá rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a obuškami a zadržala takmer 7 000 ľudí. Stovky ľudí utrpeli zranenia a najmenej traja zomreli.