Putin je pripravený rokovať o ukrajinskom konflikte

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 30. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený zúčastniť sa na rokovaní v normandskom formáte, čo je diplomatické zoskupenie predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka s cieľom vyriešiť konflikt na východe Ukrajiny. Ruský líder to vyhlásil v stredu v Budapešti počas tlačovej konferencie pri príležitosti jeho rokovaní s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Informovala o tom agentúra TASS.Vyhlásenie ruského prezidenta prišlo len deň po tom, ako ochotu stretnúť sa a rokovať vyjadril aj jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský prezident tak reagoval na odsun vojakov a zbraní zo styčnej línie s proruskými separatistami na východe Ukrajiny.Ruský líder v tejto súvislosti uviedol, že nedokáže odhadnúť, či bude Zelenskyj schopný zabrániť ukrajinským nacionalistom, aby narušili podobný odsun vojsk, ku ktorému by malo dôjsť na juhu Ukrajiny.vyhlásil.Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v stredu do Budapešti na krátku pracovnú návštevu, v rámci ktorej sa stretol s Viktorom Orbánom. Súčasťou početnej delegácie bol aj minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.