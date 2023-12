Putin má jasný cieľ svojimi náznakmi pripravenosti zastaviť vojnu, konštatujú analytici

24.12.2023 (SITA.sk) - Tvrdenia o náznakoch ruského vodcu Vladimira Putina o tom, že sa zaujíma o prímerie by podľa analytikov mohli byť namierené na zabrzdenie a zabránenie západnej vojenskej pomoci Ukrajine Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej sobotňajšej správe konštatuje, že Putina v skutočnosti nezaujíma iné ukončenie vojny na Ukrajine , ako to s kompletnou výhrou Ruska. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.Ruský vodca minimálne od septembra prostredníctvom sprostredkovateľov vysiela signály, že je pripravený súhlasiť s prímerím v útočnej vojne proti Ukrajine, ktoré by zahŕňalo zmrazenie nepriateľských akcií na súčasnej kontaktnej línii.Analytici ISW spozorovali úsilie Kremľa oklamať západných politikov, aby prinútili Ukrajinu rokovať s Ruskom už v zime 2022-2023. Cieľom vtedy bolo účinne presmerovať pozornosť Západu na hypotetické rokovania namiesto poskytnutia dostatočných zbraní Ukrajine pred jej protiofenzívou na jar a v lete.Kremeľ pravdepodobne použije skryté kanály na dosiahnutie tohto efektu počas diskusií o ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine.