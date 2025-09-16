Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Meniny má Ľudmila
 Zo zahraničia

16. septembra 2025

Putin: Na cvičení Západ pri hraniciach NATO sa zúčastňuje 100-tisíc vojakov



Ruský vodca Vladimir Putin v utorok počas neočakávanej návštevy spoločného vojenského cvičenia s Bieloruskom, ktorého časť sa koná blízko hraníc



correction_russia_putin_88446 676x449 16.9.2025 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v utorok počas neočakávanej návštevy spoločného vojenského cvičenia s Bieloruskom, ktorého časť sa koná blízko hraníc NATO, oznámil, že sa na ňom zúčastňuje 100-tisíc vojakov.


Dnes vykonávame záverečnú časť strategického cvičenia Západ 2025,“ povedal Putin vo vojenskej uniforme a dodal: „Zúčastňuje sa ho 100-tisíc vojakov.“ Ruské tlačové agentúry s odvolaním sa na Kremeľ informovali, že na cvičení sa zúčastňujú aj vojaci z Indie, Iránu, Bangladéša, Burkiny Faso, Konga a Mali.

Putin dodal, že cieľom cvičenia je „odraziť potenciálnu agresiu proti zväzovému štátu“, čím mal na mysli spojenecký subjekt Ruska a Bieloruska.

Podľa poľského premiéra Donalda Tuska je cvičenie navrhnuté tak, aby simulovalo okupáciu Suwalského koridoru, strategicky dôležitej oblasti v Poľsku, ktorá krajinu spája s Litvou. Varšava uviedla, že počas cvičenia má v blízkosti bieloruských hraníc umiestnených približne 40-tisíc vojakov.



Zdroj: SITA.sk - Putin: Na cvičení Západ pri hraniciach NATO sa zúčastňuje 100-tisíc vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.

