Putin nariadil armáde zapojiť sa do hasenia požiarov

Na archívnej snímke požiarnici sa pokúšajú uhasiť lesný požiar blízko ruského mesta Elektrogorsk, približne 88 kilometrov východne od Moskvy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 31. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil ministerstvu obrany, aby sa zapojilo do hasenia požiarov na Sibíri a Ďalekom východe. Informoval o tom v stredu Kremeľ.uviedla tlačová služba Kremľa, ktorú citovala agentúra TASS.Tlačová služba dodala, že prezident nariadil zachovať skupinu ozbrojených síl v Irkutskej oblasti až do odvolania.Stav ohrozenia platí na celom území Irkutskej oblasti a Krasnojarského kraja, v dvoch okresoch Buriatskej republiky a v jednom okrese Jakutskej republiky.Podľa ministerstva obrany bude do Krasnojarského kraja ešte v stredu vyslaných na pomoc desať lietadiel typu Il-76 a desať vrtuľníkov vojenského dopravného letectva.V utorok prišiel do Krasnojarského kraja námestník ministra pre mimoriadne situácie Alexandr Čuprijan. Absolvoval zasadnutie na hlavnom regionálnom riaditeľstve ministerstva a zúčastnil sa na zasadaní krízovej komisie regionálnej vlády.Čuprijan oznámil, že na Sibíri a čiastočne na Ďalekom východe horia tri milióny hektárov lesov a že požiare sa stále šíria. Zdôraznil, že aktívne lesné požiare nepredstavujú nebezpečenstvo pre miestnych obyvateľov a hospodárske zariadenia, ale ľudí trápi dym.