Putin nariadil zväčšenie ruskej armády o 137-tisíc členov. Povolá brancov či dobrovoľníkov?

Rozsiahlu mobilizáciu vraj odmietajú

Niektorí sa odvodom vyhýbajú

Počty vojakov môžu byť nedostatočné

25.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok nariadil zväčšenie ruských ozbrojených síl o 137-tisíc členov. Výnos, ktorý začne platiť 1. januára, nevysvetľuje, či armáda posilní svoje rady povolaním väčšieho počtu brancov, zvýšením počtu dobrovoľných vojakov alebo kombináciou oboch.Výnos sa snaží zvýšiť počet personálu ruských ozbrojených síl na celkovo 2 039 758, vrátane 1 150 628 vojakov. Predošlý dekrét v roku 2018 uvádzal počty 1 902 758 a 1 013 628.Kremeľ tvrdí, že na takzvanej „špeciálnej vojenskej operácii“ na Ukrajine, ako pomenúva inváziu, sa zúčastňujú iba dobrovoľní zmluvní vojaci, pričom odmieta tvrdenia, že by zvažoval rozsiahlu mobilizáciu.Ruské médiá a mimovládne organizácie uvádzajú, že ruské úrady sa snažia zvýšiť počet vojakov zapojených do vojenskej akcie na Ukrajine tým, že lákajú viac dobrovoľníkov, angažujú súkromných vojenských dodávateľov a dokonca ponúkli amnestiu niektorým väzňom výmenou za vojenskú službu.Všetci Rusi vo veku 18 až 27 rokov musia slúžiť jeden rok v armáde, no veľká časť sa vyhýba odvodu zo zdravotných dôvodov alebo na základe odkladov udelených vysokoškolským študentom. Podiel mužov, ktorí sa vyhýbajú odvodu, je obzvlášť veľký v Moskve a ďalších veľkých mestách.Ruská armáda zhromažďuje odvedencov dvakrát ročne, na jar a na jeseň. Putin počas posledného jarného odvodu nariadil povolanie 134 500 brancov.Kremeľ v posledných rokoch kládol dôraz na zvyšovanie podielu dobrovoľných zmluvných vojakov v snahe modernizovať armádu a zlepšiť jej pripravenosť. Pred začiatkom invázie mala ruská armáda viac ako 400-tisíc takýchto vojakov, vrátane 147-tisíc v pozemných silách.Vojenskí pozorovatelia však upozorňujú, že ak vojna na Ukrajine bude trvať dlho, tieto počty budú nedostatočné na udržanie tamojších operácií.