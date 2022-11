Putin nepríde na summit organizácie G20, na čele ruskej delegácie bude Lavrov

10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin sa nezúčastní na summite organizácie G20 , ktorý bude na budúci týždeň v Indonézii.Povedal to vo štvrtok predstaviteľ indonézskej vlády. Na dvojdňový summit na Bali, ktorý sa začne 15. novembra, príde americký prezident Joe Biden , čínsky prezident Si Ťin-pching a ďalší svetoví lídri. Na čele ruskej delegácie bude minister zahraničia Sergej Lavrov Šéf Bieleho domu vylúčil stretnutie s Putinom, ak by sa ruský prezident na summite zúčastnil. Biden uviedol, že jedinou konverzáciou, ktorú by mohol s ruským vodcom mať, by bola diskusia o prepustení Američanov väznených v Rusku.Predstavitelia Bidenovej administratívy uviedli, že s globálnymi partnermi koordinujú izoláciu Putina, ak by sa rozhodol na summite na Bali zúčastniť osobne alebo virtuálne. Diskutujú o bojkote alebo o iných prejavoch odsúdenia.