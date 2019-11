Putin nevylučuje odchod krajín východnej Európy z EÚ

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Moskva 20. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu nevylúčil možnosť, že by krajiny východnej Európy o niekoľko rokov mohli začať zvažovať svoj odchod z EÚ.Informovala o tom agentúra TASS s tým, že Putin to vyhlásil vo svojom prejave na ekonomickom fóre Russia calling!, na ktorom sa každoročne schádzajú podnikatelia a investori.Putin vyslovil hypotézu, že "niekedy na prelome roku 2028 dosiahnu niektoré krajiny východnej Európy takú úroveň hospodárskeho rozvoja, pri ktorej už nebudú príjemcami grantov a rôznych druhov podpory z európskeho rozpočtu, ale budú musieť platiť rovnako ako Spojené kráľovstvo".Ruský prezident si podľa vlastných slov nie je istý, či v tejto situácii dané krajiny nebudú zvažovať svoje vystúpenie z EÚ a nasledovať tak príklad Británie a jej brexitu.Putin sa vyjadril aj k situácii na Ukrajine, pričom vyslovil názor, že prezident Volodymyr Zelenskyj chce "naozaj zlepšiť situáciu, a to aj na juhovýchode Ukrajiny".