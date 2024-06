Putin nosí na verejnosti nepriestrelnú vestu už päť rokov, tvrdia Ukrajinci. Každé jeho jedlo testujú špecialisti

Putinovu bezpečnosť berú vážne

Testujú všetky jedlá

6.6.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin alebo jeho dvojníci začali nosiť nepriestrelné vesty na verejných podujatiach už pred piatimi rokmi. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ukrajinské obranné spravodajstvo.Portál The Moscow Times v utorok napísal, že šéf Kremľa začal minulý rok na odporúčanie Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) nosiť na verejných podujatiach nepriestrelné vesty.Podľa ukrajinskej rozviedky s tým však začal už pred piatimi rokmi. „Človek, ktorý vyzerá ako Putin, ich pravidelne používa najmenej posledných päť rokov,“ vyhlásil hovorca rozviedky Andrij Jusov Kremeľ bol údajne otrasený nedávnymi útokmi na vysokopostavených politikov v Európe a Ázii, a preto posilnil Putinovu bezpečnosť.„Kremeľ berie bezpečnosť Vladimira Putina veľmi vážne. Chráni ho celá armáda viditeľných a neviditeľných stráží,“ povedal pre The Moscow Times nemenovaný ruský predstaviteľ.Kremeľ verejne povedal, že nie je potrebné zvyšovať Putinovu bezpečnosť. „Bezpečnostné opatrenia sú na štandardnej úrovni. Robíme všetko, čo je potrebné urobiť, aby sme zaistili bezpečnosť prezidenta,“ povedal v máji po atentáte na slovenského premiéra Roberta Fica hovorca Kremľa Dmitrij Peskov V skutočnosti však špeciálne služby kontrolujú prakticky každý aspekt Putinovho života. Zdroj blízky Kremľu povedal, že pomocou prenosného laboratória testujú všetky jeho jedlá na prítomnosť jedu.„Prezident má osobných kuchárov, ktorí s ním vždy cestujú. Vezú s ním aj potraviny,“ povedal zdroj pre The Moscow Times. „Ale aj tak vždy s Putinom cestuje špeciálna skupina dôstojníkov, ktorí kontrolujú všetky jedlá predtým, ako sa k nim Putin dostane.“