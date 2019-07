Putin: O Ukrajine budeme rokovať po vytvorení novej vlády v Kyjeve

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 11. júla (TASR) - Moskva je pripravená na akékoľvek rozhovory o Ukrajine, ale v Kyjeve by sa mala najprv vytvoriť nová vláda, uviedol vo štvrtok pre novinárov ruský prezident Vladimir Putin.," reagoval Putin na otázku o iniciatíve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského usporiadať stretnutie, na ktorom by sa zúčastnili - okrem Ruska a Ukrajiny - aj predstavitelia Spojených štátov, Británie, Francúzska a Nemecka.," poznamenal ruský prezident.Putin poukázal na to, že britská premiérka Theresa Mayová čoskoro odstúpi z funkcie a on nevie, či je pripravená prijať takéto pozvanie.," poznamenal šéf Kremľa.," dodal Putin.Zelenskyj v pondelok Putinovi navrhol, aby sa stretli v hlavnom meste Bieloruska Minsku. Uviedol tiež, že je pripravený stretnúť sa s Putinom v "" amerického prezidenta Donalda Trumpa, britskej premiérky Theresy Mayovej, nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.