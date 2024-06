Putin odkázal Soulu, že by urobil „veľmi veľkú chybu“ pri pokuse pomôcť Ukrajine, jeho hrozba napokon zlyhala

Vojenská spolupráca so Severnou Kóreou

24.6.2024 (SITA.sk) - Južná Kórea zaujala „pevný postoj“ voči Rusku v dôsledku zlepšujúcich sa vzťahov medzi Moskvou a Severnou Kóreou. Ako v najnovšej správe o vojne na Ukrajine uviedli analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) , pokus Ruska hrozbami odradiť Soul od poskytnutia pomoci Ukrajine zlyhal.Juhokórejský riaditeľ pre národnú bezpečnosť Čang Ho-džin v nedeľu povedal, že typ vojenskej podpory, ktorú Južná Kórea poskytne Ukrajine, závisí od hĺbky a vývoja ruskej vojenskej spolupráce so Severnou Kóreou. Vladimir Putin minulý týždeň povedal, že Soul by urobil „veľmi veľkú chybu“, ak by sa rozhodol dodávať zbrane Ukrajine. Úrad juhokórejského prezidenta dohodu Kima a Putina vo vyhlásení označil za hrozbu pre juhokórejskú bezpečnosť a varoval, že negatívne ovplyvní vzťahy Soulu s Moskvou.Spomenutý predstaviteľ povedal, že v reakcii na dohodu Soul zváži otázku poskytovania zbraní Ukrajine na pomoc v boji proti ruskej invázii . Južná Kórea je rastúci vývozca zbraní s dobre vybavenou armádou podporovanou Spojenými štátmi.Ukrajine však dosiaľ poskytovala len humanitárnu a inú pomoc, ktorá nezahŕňa zbrane, pričom to odôvodnila svojou dlhodobou politikou nevyzbrojovania krajín, ktoré sú aktívne zapojené v konflikte.