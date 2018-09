Putin odmietol výzvu Erdogana na úplné prímerie v sýrskom Idlibe

Ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 7. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin odmietol v piatok výzvu svojho tureckého kolegu Recepa Tayyipa Erdogana na úplné zastavenie bojov v sýrskej provincii Idlib, ktorá je poslednou baštou tamojších povstalcov.Erdoganov apel na uzavretie prímeria a ukončenie náletov v Idlibe zaznel na summite v iránskej metropole Teherán venovanom Sýrii, na ktorom sa v piatok stretli prezidenti Iránu, Ruska a Turecka.Turecký prezident zdôraznil, že jeho krajina už nemá kapacity na prijatie ďalších miliónov utečencov z Idlibu, na ktorý v súčasnosti pripravujú ofenzívu sýrske vládne sily.Erdoganov návrh, aby všetky bojujúce strany v Idlibe zložili zbrane, označil Putin za neprijateľný. Teroristi v Idlibe podľa neho využívajú civilistov ako živé štíty a ochranu civilného obyvateľstva ako zámienku, aby sa vyhli útokom a spôsobili ujmu sýrskym vládnym silám.Trojica prezidentov, ktorí sa stretli na summite v Teheráne, sa napokon dohodla na tom, že z prípadného prímeria v Idlibe by mali byť vylúčené teroristické skupiny.Sýrske vládne sily už niekoľko týždňov bombardujú a ostreľujú pozície vzbúrencov v Idlibe, čím si zrejme pripravujú pôdu pre mohutnú ofenzívu. V oblasti pod kontrolou vzbúrencov sa stále nachádzajú asi tri milióny civilistov a zhruba 10.000 povstaleckých bojovníkov vrátane ozbrojencov al-Káidy.V samotnej provincii Idlib i priľahlých častiach provincie Aleppo v piatok proti pripravovanej ofenzíve protestovali tisíce ľudí, ktorí vyšli do ulíc po poludňajších modlitbách. Niektorí z nich mali vlajky sýrskej opozície.Účastníci demonštrácií obviňovali medzinárodné spoločenstvo z toho, že v čase príprav ofenzívy na Idlib mlčí. OSN varovala, že ofenzíva by mohla vyhnať z domovov až 800.000 ľudí, ktorí už teraz žijú vo veľmi zlých podmienkach. Veľkú časť provincie Idlib, do ktorej sa stiahli najodhodlanejší povstalci z celej Sýrie, kontroluje aliancia radikálnych islamistických skupín Haját Tahrír aš-Šám.