Putin pochválil ruské jednotky, lebo vzbura wagnerovcov mohla vyústiť do občianskej vojny

Jednota a odvaha ruských zložiek

Zabránili občianskej vojne

27.6.2023 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že bezpečnostné sily cez víkend „v podstate zabránili občianskej vojne“, keď čelili vzbure wagnerovcov Šéf Kremľa rečnil pred jednotkami, ktoré sa zúčastnili na obrannom úsilí proti žoldnierom Wagnerovej skupiny , ktorí v sobotu postupovali na Moskvu.„V ťažkej situácii ste konali jasne, koordinovane, skutkom ste preukázali svoju lojalitu k ruskému ľudu a vojenskej prísahe, prejavili ste zodpovednosť za osud vlasti a jej budúcnosť,“ cituje Putina spravodajský portál CNN.Putin, snažiac sa ukázať jednotu a odvahu ruských zložiek, povedal, že armáda počas povstania nemusela presúvať svoje jednotky z frontovej línie, priznal však straty. Zároveň vyzval prítomných, aby držali minútu ticha za pilotov, ktorí padli počas bojov s wagnerovcami. Civilisti podľa neho však v sobotu neprišli o život.„Bránili ste ústavu, životy a slobodu našich občanov. V skutočnosti ste zachránili našu vlasť pred otrasmi... prakticky ste zastavili občiansku vojnu,“ vyhlásil okrem iného Putin. Do vzbury wagnerovcov vyústil konflikt medzi ich lídrom Jevgenijom Prigožinom a ruským vedením, ktoré čoraz intenzívnejšie kritizoval.Žoldnieri v sobotu obsadili Rostov nad Donom a podnikli postup na Moskvu. Ešte v ten večer sa Prigožin dohodol na stiahnutí, pričom on sám by mal odísť do exilu v Bielorusku.