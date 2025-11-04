|
04. novembra 2025
Putin podpísal zákon o nasadení záložníkov na stráženie ropných rafinérií
Ruský vodca Vladimir Putin v utorok podpísal zákon, ktorý umožňuje nasadenie záložníkov na stráženie ropných rafinérií po tom, ako ukrajinské útoky
Zdieľať
4.11.2025 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v utorok podpísal zákon, ktorý umožňuje nasadenie záložníkov na stráženie ropných rafinérií po tom, ako ukrajinské útoky dronmi spôsobili v niektorých regiónoch Ruska nedostatok benzínu.
Kyjev útočí na ruské rafinérie v odvete za ruské útoky dronmi a raketami proti Ukrajine. Návrh zákona, ktorý podpísal Putin, umožňuje aby záložníkov, ktorých sú v Rusku dva milióny, nasadili na stráženie infraštruktúry.
Na fronte na Ukrajine je približne 700-tisíc ruských vojakov. Doteraz bol Putin vďaka vysokým platom vojakov a sociálnym dávkam schopný naverbovať do armády dostatok mužov. Vojenské výdavky však začali zaťažovať ruský štátny rozpočet, pričom Moskva zvyšuje dane, aby pokryla rastúci deficit.
Zdroj: SITA.sk - Putin podpísal zákon o nasadení záložníkov na stráženie ropných rafinérií © SITA Všetky práva vyhradené.
