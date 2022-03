Putin podpísal zákon o prenajímaných lietadlách, Rusi s nimi budú môcť lietať aj naďalej

Sankcie sa dotkli aj aerolínií

V Rusku ostali stovky lietadiel

15.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal zákon, ktorý umožňuje aerolíniám registrovať zahraničné lietadlá a pokračovať s nimi v lietaní.Štátne médiá informovali, že zákon umožní ruským leteckým spoločnostiam ponechať si ich flotily a lietať so zahraničnými strojmi na trasách v rámci Ruska.Mnohé lietadlá, ktoré používajú ruské aerolínie, sú prenajaté od zahraničných spoločností vrátane niekoľkých z Írska, ktoré je členským štátom Európskej únie (EÚ). Minulý mesiac EÚ v rámci sankcií za ruskú inváziu na Ukrajinu zakázala predaj alebo prenájom lietadiel Rusku. Lízingovým spoločnostiam pritom dala čas na ukončenie súčasných zmlúv s Ruskom do 28. marca.Minulý týždeň ruský úrad pre letectvo odporučil leteckým spoločnostiam s lietadlami registrovanými v zahraničí, aby ich nevyvážali z krajiny pre riziko, že by im ich mohli odobrať.Počet zahraničných lietadiel používaných ruskými spoločnosťami je podľa rôznych odhadov okolo 500 a viac. Väčšina z nich bola na území Ruska, keď 24. februára začalo inváziu na Ukrajinu.Letecká konzultačná firma Ishka odhaduje, že lietadlá v zahraničnom vlastníctve majú hodnotu 12 miliárd dolárov a takmer polovica z toho náleží prenajímateľom so sídlom v Írsku.(1 EUR = 1,0960 USD)