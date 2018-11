Putin povedal Penceovi, že Rusko nezasahovalo do volieb v USA

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) hovorí s americkým viceprezidentom Mikeom Penceom (vpravo) na summite lídrov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Singapure 15. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 19. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin povedal americkému viceprezidentovi Mikeovi Penceovi, že Rusko nemalo nič spoločné so zasahovaním do prezidentských volieb v Spojených štátoch v roku 2016. Informovala o tom v pondelok agentúra Interfax s odvolaním sa na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.Putin a Pence sa stretli minulý týždeň na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Singapure a hovorili o záležitostiach, ktoré by mohli dominovať Putinovmu nadchádzajúcemu stretnutiu s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom na summite G20 v Argentíne koncom novembra.Pence spomenul vonkajšie zasahovanie do amerických volieb, ale Putin mu povedal, žedo akéhokoľvek volebného procesu, uviedol Peskov podľa agentúry Reuters.Podľa ruského prezidenta bola jedným z predmetov štvrtkového rozhovoru s Pencom aj kontrola zbrojenia. Putin uviedol, že Moskva a Washington musia rokovať o budúcnosti zmluvy o znížení počtu strategických zbraní (New START/SNV-III), podpísanej v roku 2010 v Prahe, ako aj o situácii okolo Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) z roku 1987.