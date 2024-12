Putin povedal, že nie je proti mierovým rokovaniam s Ukrajinou na Slovensku

27.12.2024 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že je otvorený tomu, aby Slovensko po inaugurácii novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa hostilo potenciálne mierové rozhovory. Počas tlačovej konferencie po stretnutí Najvyššej eurázijskej hospodárskej rady v odpovedi na otázky novinárov Putin povedal, že slovenskí predstavitelia „radi poskytnú svoju vlastnú krajinu ako platformu na rokovania. Nie sme proti, ak na to príde. Prečo nie? Keďže Slovensko má taký neutrálny postoj." Informuje o tom web Kyiv Independent.Počas tlačovej konferencie však Putin mal protichodné vyhlásenia o ukončení vojny v roku 2025. Uviedol, že cieľom Ruska je „ukončiť konflikt“, ale zároveň vyjadril nádej, že Rusko „dosiahne úspech na fronte“.Slovenský premiér Robert Fico sa stretol s Putinom v Kremli 22. decembra, aby diskutovali o dodávkach plynu po vyhlásení Kyjeva, že nepredĺži dohodu o tranzite ruského plynu do Európy po 31. decembri. Ficovu cestu do Moskvy ostro kritizovali predstavitelia Európskej únie a Ukrajiny.