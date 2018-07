Putin pozval Trumpa do Moskvy, očakáva vytvorenie správnych podmienok

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 27. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že pozval svojho amerického partnera Donalda Trumpa na osobné rokovanie do Moskvy, ktoré si však podľa neho vyžaduje vytvorenie správnych podmienok. Informovala o tom v piatok spravodajská stanica Sky News.Čo sa týka Trumpovho pozvania do Washingtonu, ktoré nasledovalo po americko-ruskom summite vo fínskych Helsinkách zo 16. júla, Putin je podľa vlastných slovvycestovať. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton však v stredu vyhlásil, že Trump navrhol toto stretnutie odložiť na budúci rok.Putin sa k tejto záležitosti vyjadroval počas cesty do Johannesburgu v Juhoafrickej republike, kde podotkol, že v dôsledku sankcií voči Rusku sa z meny stala, pričom rastie vplyv čínskeho jüanu.V Spojených štátoch medzitým podľa Sky News pokračujeokolo Trumpa, keďže sa objavili správy, že údajne vedel v predstihu o stretnutí svojho syna s ruskými agentmi pred prezidentskými voľbami v roku 2016. Cieľom tohto stretnutia malo byť získanie kompromitujúcich informácií o vtedajšej Trumpovej protikandidátke Hillary Clintonovej.