Putin pravdepodobne nie je zodpovedný za smrť Navaľného, zistili americké tajné služby

29.4.2024 (SITA.sk) - Predstavitelia amerických tajných služieb zistili, že ruský prezident Vladimir Putin vo februári pravdepodobne nenariadil smrť väzneného vodcu tamojšej opozície Alexeja Navaľného . Uviedli to predstavitelia oboznámení so správami amerických spravodajských služieb.Zatiaľ čo americkí predstavitelia sa domnievajú, že za smrť Navaľného, ktorý počas svojho uväznenia znášal brutálne podmienky, je v konečnom dôsledku zodpovedný Putin, spravodajská komunita zistila, že nezohral žiadnu úlohu pri načasovaní Navaľného smrti, ktorá prišla krátko pred znovuzvolením Putina v ruských prezidentských voľbách Tesne po Navaľného smrti americký prezident Joe Biden povedal, že v konečnom dôsledku je za ňu zodpovedný Putin, ale neobvinil šéfa Kremľa, že to priamo nariadil.V tom čase Biden povedal, že USA presne nevedeli, čo sa stalo Navaľnému, ale že „nie je pochýb“, že jeho smrť „bola dôsledkom niečoho, čo spôsobili Putin a jeho zločinci“.Navaľnyj, ktorý bojoval proti korupcii úradov v Rusku a organizoval masívne protikremeľské protesty ako najhorlivejší nepriateľ Putina, zomrel 16. februára v arktickej trestaneckej kolónii, kde si odpykával 19-ročný trest. Ruské úrady uviedli iba to, že zomrel prirodzenou smrťou.