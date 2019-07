Putin pred návštevou Talianska vyzdvihol Salviniho prístup k Rusku

Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 4. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyzdvihol talianskeho krajne pravicového ministra vnútra Mattea Salviniho za "vľúdny prístup" k Rusku. Putin to povedal pre štvrtkové vydanie denníka Corriere della Sera pred svojou návštevou Ríma a Vatikánu, informovala agentúra AFP.Podľa Putina jeho strana Jednotné Rusko úzko spolupracuje so Salviniho protiimigračnou nacionalistickou stranou Liga Severu (LN).uviedol.Washington i Brusel uvalili sankčné opatrenia na Rusko po jeho anexii Krymu v roku 2014 a údajnej účasti Moskvy na vojnovom konflikte na východe Ukrajiny.Oceňujúc Salviniho, ktorého LN skončila v Taliansku na čele májových volieb do Európskeho parlamentu, Putin vyhlásil, že obaja politici sa stretli už v roku 2014 v Miláne.vyhlásil šéf Kremľa.Putin takisto zdôraznil svoje "sympatie" k štvornásobnému talianskemu expremiérovi a miliardárovi Silviovi Berlusconimu, neslávne známemu vďaka škandálom, obvineniam z korupcie a obvineniu z daňových únikov.povedal ruský prezident.Putin sa počas svojej štvrtkovej jednodňovej návštevy Talianska stretne s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom, premiérom Giuseppem Contem, ako aj s Berlusconim. Napriek pokračujúcej diplomatickej kríze medzi Moskvou a Západom talianska vláda vyzýva na zmiernenie sankcií voči Rusku.Šéf Kremľa sa zúčastní aj na zasadnutí Fóra rusko-talianskeho dialógu občianskej spoločnosti. Ešte predtým navštívi Vatikán, kde má na programe stretnutie s pápežom Františkom.Historické centrum Ríma je v súvislosti s Putinovou návštevou z bezpečnostných dôvodov uzavreté - neprejazdných je zhruba 50 ulíc. Talianske médiá priniesli správu, že môže dôjsť k rušeniu signálu mobilných telefónov.