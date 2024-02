Putin presviedča Spojené štáty, aby prinútili Ukrajinu k rokovaniam. Prehra Ruska na Ukrajine nie je možná, tvrdí

Je to úloha Washingtonu

Obvinenia z útokov na iné krajiny odmieta

9.2.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin využil rozhovor s bývalým moderátorom Fox News Tuckerom Carlsonom , aby vyzval Washington, nech akceptuje záujmy Moskvy a presvedčí Ukrajinu, aby si sadla na rokovania.Putin zopakoval svoje tvrdenie, že jeho invázia na Ukrajinu, ktorú Kyjev a jeho spojenci označili za nevyprovokovaný akt agresie, bola nevyhnutná na ochranu rusky hovoriacich osôb na Ukrajine a na zabránenie tomu, aby táto krajina vstupom do Organizácie Severoatlantickej zmluvy NATO ) predstavovala hrozbu pre Rusko.Putin poukázal na to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol viesť rozhovory so súčasným ruským režimom. Šéf Kremľa argumentoval, že je na Washingtone, aby prestal dodávať Ukrajine zbrane a presvedčil Kyjev, ktorý nazval „satelitom USA“, aby začal rokovať.„Nikdy sme neodmietli rokovania,“ povedal Putin.„Mali by ste povedať súčasnému ukrajinskému vedeniu, aby prestalo a prišlo k rokovaciemu stolu.“Putin varoval, že Západu sa nikdy nepodarí spôsobiť Rusku na Ukrajine „strategickú prehru“ a odmietol obvinenia, že Rusko spriada plány na útok na Poľsko alebo iné krajiny NATO.Hovorca americkej Rady národnej bezpečnosti John Kirby sa ešte pred zverejnením Carlsonovho rozhovoru pokúsil minimalizovať jeho dopad, keď povedal: „Pamätajte, že počúvate Vladimira Putina. A nemali by ste brať ako nominálnu hodnotu čokoľvek, čo povie.“