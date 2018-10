Putin príde do Paríža na oslavy 100. výročia konca 1. svetovej vojny

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 16. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa zúčastní 11. novembra v Paríži na oslavách 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Oznámil to v utorok jeho poradca Jurij Ušakov, informuje agentúra TASS.povedal novinárom Ušakov s tým, že Putin sa stretne so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom.Putin absolvuje so šéfom Elyzejského paláca pracovný obed a neskôr položí veniec k pamätníku ruských vojakov v Paríži, dodal kremeľský pobočník.Slávnostné podujatie poctia svojou prítomnosťou aj mnohé ďalšie hlavy štátov vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa; Biely dom to potvrdil už v auguste, pripomínajú francúzske médiá.Ušakov tiež spresnil, že Putin sa s Trumpom neplánuje stretnúť popri oslavách storočnice ukončenia prvej svetovej vojny. Lídri sa naposledy stretli na bilaterálnom summite v júli vo fínskej metropole Helsinki.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov koncom augusta oznámil, že Francúzsko pozvalo ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavy 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Zdroj z administratívy francúzskeho prezidenta vtedy pre TASS povedal, že Putina pozvali do Paríža spolu s lídrami ďalších 80 štátov.Macron sa už skôr vyjadril, že na oslavy stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny plánuje pozvať lídrov krajín, ktoré boli do tohto konfliktu zapojené. Hlavy štátov a vláda a predstavitelia medzinárodných organizácií by mali pri tejto príležitosti prediskutovať iniciatívy zamerané na uvoľnenie globálneho napätia. Podujatie by sa malo konať 11.-13. novembra.