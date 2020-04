Putin prikázal väčšine ľudí, aby neprišli do práce až do konca apríla

Platia aj výnimky

Povinný týždeň pracovného voľna

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil vo štvrtok väčšine Rusov, aby neprišli do práce až do konca apríla. Ide o súčasť čiastočného zastavenia hospodárstva s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu.V televíznom prejave k národu Putin oznámil, že predĺžil opatrenia, ktoré zaviedol začiatkom týždňa, až do konca mesiaca. Zdôraznil pritom, že zamestnanci majú počas tohto obdobia dostávať svoju normálnu mzdu. Supermarkety, lekárne a nemocnice ostanú otvorené. Výnimky budú platiť aj pre najdôležitejší priemysel.Podľa Putina stratégie na predídenie nákazy pomohli krajine získať čas a spomaliť epidémiu v Rusku. Prezident však zároveň varoval, že počet prípadov ešte porastie. "Hrozba ostáva a experti sú presvedčení, že epidémia vo svete vrátane našej krajiny bude ešte len vrcholiť," povedal Putin.Zároveň ponechal na regionálnych samosprávach, aby rozhodli, ktoré sektory ostanú otvorené. V Moskve, ktorá má asi dve tretiny všetkých infikovaných, už platí prísny zákaz vychádzania v iných ako nevyhnutných prípadoch. Mnohé ruské regióny nasledovali príklad hlavného mesta, v iných sú pravidlá zatiaľ uvoľnenejšie.Od pondelka platí v Rusku povinný týždeň pracovného voľna. Na príkaz prezidenta Putina má väčšina ruskej spoločnosti odpočívať, platy však majú ľuďom tiecť aj naďalej.Ruské úrady zaregistrovali vo štvrtok 771 nových prípadov, čo je nárast o 43 percent v porovnaní s predchádzajúcim dňom. Celkový počet nakazených v Rusku tak stúpol na 3 548, novému vírusu tam zatiaľ podľahlo 30 ľudí.