Putin prirovnáva kroky proti opozícii k zatýkaniu výtržníkov z amerického Kapitolu

Ruský prezident Vladimir Putin prirovnal kroky proti opozícii v Rusku s januárovými nepokojmi v Kapitole Spojených štátov. V rozhovore pre NBC News naznačil, že stovky ľudí zatknutých po nepokojoch v americkom Kapitole čelili „perzekúcii za politické názory“.

Stretnutie s Bidenom

Groteskné tvrdenia

14.6.2021 (Webnoviny.sk) -Putin sa v stredu stretne v Ženeve s americkým prezidentom Joeom Bidenom , od ktorého bude pravdepodobne čeliť ostrej kritike za zásahy proti disentu v Rusku, obzvlášť uväznenie opozičného lídra Alexeja Navaľného, zadržanie tisícok demonštrantov protestujúcich proti jeho väzbe alebo vyhlásenie Navaľného organizácií za extrémistické.„Prezentujete to ako disent a intoleranciu voči disentu v Rusku. My to vnímame úplne rozdielne,“ vyjadril sa Putin a následne poukázal na nepokoje vo Washingtone zo 6. januára, keď podporovatelia Donalda Trumpa vtrhli do Kapitolu, aby prerušili potvrdenie Bidenovho volebného víťazstva. „Viete, že 450 osôb zatkli po vstupe do Kongresu? ... Prišli tam s politickými požiadavkami,“ povedal.Šéf Kremľa zároveň znova odmietol, že by stáli za vlaňajším otrávením Navaľného nervovoparalytickou látkou. „Nemáme to vo zvyku, niekoho vraždiť. Objednali ste si vraždu ženy, ktorá prišla do Kongresu a ktorú zastrelil policajt?“ povedal ruský prezident odkazujúc na Ashli Babbitt, ktorú smrteľne postrelil policajt, keď sa pokúšala cez okno vliezť na poschodie Snemovne reprezentantov.Putin tiež ostro odmietol tvrdenia, že Rusko vykonáva kyberútoky na Spojené štáty. Tieto tvrdenia sú podľa neho nepodložené a groteskné. „Obvinili nás zo všetkého - zasahovania do volieb, kyberútokov a tak ďalej, a tak ďalej. A ani raz, ani raz, ani raz sa neobťažovali predložiť akýkoľvek druh dôkazu alebo dokladu, iba nepodložené obvinenia,“ povedal.