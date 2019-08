Putin prisľúbil symetrickú odpoveď na americký raketový test

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 23. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že nariadil armáde, aby sa pripravila napo tom, ako Washington oznámil, že uskutočnil skúšku donedávna zakázanej rakety stredného doletu.Putin podľa agentúry AFP uviedol, že nariadil analýzuTest rakety stredného doletu oznámilo americké ministerstvo obrany v pondelok. Uskutočnil sa len 16 dní po tom, ako Spojené štáty oficiálne odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), ktorú uzavreli so Sovietskym zväzom v roku 1987, teda v období studenej vojny.Zmluva INF zakazovala Spojeným štátom a Rusku okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500-5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny. Rusko i Spojené štáty plnenie INF už skôr v tomto roku pozastavili, keď sa vzájomne obvinili z jej porušovania.Moskva už v utorok vyhlásila, že Spojené štáty stupňujú vojenské napätie.uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Podľa neho sa Rusko nedá zatiahnuť do pretekov v zbrojení a Moskva nemá v úmysle rozmiestniť nové rakety, ak tak ako prvé niekde vo svete neurobia Spojené štáty.Čína v utorok varovala, že americký test rakety stredného doletu povedie k novýmuviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang. Podľa neho by USA mali upustiť oda mali by robiť viac na prospech