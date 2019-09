Putin priznal, že pouličné protesty niekedy vedú k pozitívnemu vývoju

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vladivostok 5. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že pouličné protestytak, aby účinne riešila problémy ľudí.Putin to podľa agentúry TASS vyhlásil počas diskusie, ktorá sa konala vo Vladivostoku a bola jedným z bodov výročnej konferencie Východné ekonomické partnerstvo.Na otázku, či by nebolo treba zaujať voči protestujúcej mládeži miernejší postoj, Putin odpovedal, že demonštranti musia konať vDodal, žePutin sa domnieva, že všetkými protestujúcimi by sa malo zaobchádzať rovnako, bez ohľadu na ich vek.Pokiaľ ide o delenie na, Putin vyjadril presvedčenie, že účastníci protestných zhromaždení sú zväčša pozitívne naladení, želajú si, aby sa ich krajina rozvíjala a chcú k tomu prispieť.V tejto súvislosti Putin vyzval úrady v Rusku, aby urobili všetko pre to, aby mladí ľudia našli miesto v živote a boli schopní využiť svoje vedomosti a talentPutin svojím vyhlásením reagoval na pouličné masové zhromaždenia, ktoré sa počas leta konali v Moskve na protest proti tomu, že miestna volebná komisia pre formálne nedostatky odmietla zaregistrovať skupinu nezávislých kandidátov. Komunálne voľby v Moskve sa budú konať túto nedeľu.Ruský prezident sa k tejto téme vyjadril v auguste dvakrát: apeloval, že polícia i demonštranti musia konať v súlade so zákonom. Situáciu v Moskve pritom prirovnával k protestom hnutia tzv. žltých viest vo Francúzsku, pričom poukazoval na razantný prístup tamojšej polície, keď dav demonštrantov rozháňala. Pripomenul tiež, že iniciátori protestov v Moskve porušili zákony o voľbách.K situácii sa vo štvrtok v rozhovore pre denník Kommersant vyjadrila aj predsedníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová. Protesty v uliciach ruskej metropoly podľa nej súvisia s požiadavkoudo volieb do Moskovskej mestskej dumy. Akcie týchto politikov označila za. Podľa jej názoru sa voľby stali len zámienkou na to, aby opozícia dostala ľudí do ulíc.Počas úradne nepovolených pouličných zhromaždení a pochodov v Moskve bolo počas leta zadržaných vyše 3000 ľudí. Počas rozháňania davu a zaisťovania demonštrantov príslušníci polície a Národnej gardy často používali neprimerané násilie a donucovacie prostriedky. Išlo o najväčšie zásahy proti demonštrantom od vlny protestov v rokoch 2011 a 2012, ktoré sa konali proti opätovnému zvoleniu Vladimira Putina za prezidenta Ruskej federácie.Za účasť na protestoch je súdne stíhaných viac než desať ľudí. V tejto veci úrady naďalej preverujú aj ďalšie osoby.