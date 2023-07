Putin priznal zintenzívnenie ukrajinskej protiofenzívy, svoje jednotky posilnil vrtuľníkmi

Dobré výsledky Ukrajiny

Vrtuľník Ka-52

27.7.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin priznal, že vojenské operácie Ukrajiny sa v posledných dňoch zintenzívnili. Referuje o tom web news.sky.com. Ešte cez víkend na stretnutí so samozvaným bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom šéf Kremľa tvrdil, že ukrajinská protiofenzíva „zlyhala“.Kyjev v ostatnom čase príliš nekomentuje akcie ukrajinskej armády, no prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer vyhlásil, že Ukrajinci zaznamenali v prvej línii „veľmi dobré výsledky“.Západní vojenskí analytici zasa uviedli, že „významná“ protiofenzíva ukrajinských jednotiek v stredu prelomila ruské obranné pozície na juhu Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany zasa uviedlo, že ukrajinské sily pokračujú v takzvaných „neúspešných“ útokoch na viacerých frontoch.Rusko v poslednom období posilnilo svoje vojenské jednotky na juhu Ukrajiny modernizovanými útočnými vrtuľníkmi Ka-52 , ktoré v minulosti spôsobili Ukrajine významné straty. Uviedla to v správe zverejnenej vo štvrtok spravodajská služba britského ministerstva obrany.„Za situácie, keď ukrajinské sily pokračujú vo veľkých ofenzívnych operáciách v Záporožskej oblasti, jedným z najvplyvnejších ruských zbraňových systémov v tomto sektore je útočný vrtuľník Ka-52,“ konštatuje správa britského rezortu obrany. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Predstavitelia britskej vojenskej spravodajskej služby poznamenali, že Rusko stratilo približne 40 vrtuľníkov Ka-52, ale konštatovali, že tento typ vrtuľníka zároveň spôsobil významné straty Ukrajine.„V posledných mesiacoch Rusko s vysokou pravdepodobnosťou zväčšilo sily na juhu minimálne o malý počet úplne nových variantov vrtuľníka Ka-52M,“ dodalo britské ministerstvo obrany.