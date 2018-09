Putin, Rúhání a Erdogan sa stretnú na summite v Teheráne

Iránsky prezident Hasan Rúhání. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 7. septembra (TASR) - V iránskej metropole Teherán sa v piatok uskutoční summit prezidentov Iránu, Ruska a Turecka. Predmetom ich rokovaní má byť ozbrojený konflikt v Sýrii so zvláštnym prihliadnutím na prípadnú ofenzívu vládnych síl v západosýrskej provincii Idlib, ktorá je poslednou baštou vzbúrencov proti režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, napísala agentúra AP.Na v poradí treťom stretnutí iránskeho prezidenta Hasana Rúháního, šéfa Kremľa Vladimira Putina a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana sa podľa AP môže rozhodnúť, či sa situácia v Idlibe bude riešiť diplomatickými alebo vojenskými prostriedkami.V provincii Idlib a okolitých oblastiach žijú približne tri milióny ľudí, z ktorých približne polovicu tvoria civilisti. Tí sa do tejto oblasti v dôsledku ozbrojeného konfliktu presťahovali z iných častí Sýrie. Nachádza sa medzi nimi aj približne 10.000 nezmieriteľných odporcov Asadovho režimu vrátane militantov z teroristickej siete al-Káida.Irán, Rusko a Turecko majú v Sýrii konfliktné záujmy. Všetky tri krajiny zároveň čelia sankciám, ktoré na ne uvalila administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa.Putin, Erdogan a Rúhání sa naposledy stretli v apríli v tureckej Ankare, kde sa dohodli na zrýchlení svojich snáh priniesť pokoj do Sýrie a zlepšiť dodávky humanitárnej pomoci tamojším obyvateľom.