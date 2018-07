Putin: Rusko je príliš veľké na to, aby bolo sankcionované a izolované

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. júla (TASR) - Úsilie západných krajín o izoláciu Ruska zlyhalo a bolo vopred odsúdené na neúspech vzhľadom na jeho veľkú rozlohu a jeho úlohu na medzinárodnej scéne. V rozhovore pre spravodajskú stanicu Fox News to v pondelok uviedol ruský prezident Vladimir Putin.uviedol Putin.dodal ruský prezident.Podľa neho by mali Washington a Moskva hľadať spôsoby, ako riešiť spoločné problémy a výzvy, čím by bolo možné prekonať aktuálne prekážky.poznamenal Putin, narážajúc na svoj summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Helsinkách.Ich pondelkové stretnutie vo fínskej metropole bolo prvou plnohodnotnou vrcholnou schôdzkou. Predtým sa obaja prezidenti stretli iba dvakrát - minulý rok v júli a novembri - počas konania veľkých medzinárodných fór.