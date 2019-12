Putin: Rusko je pripravené predĺžiť platnosť zmluvy START-3

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Moskva 5. decembra (TASR) - Ruská federácia je pripravená ešte do konca roka a bez predbežných podmienok predĺžiť platnosť Zmluvy o obmedzení strategických útočných zbraní (START). Podľa agentúry TASS to vo štvrtok vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.Na stretnutí so zástupcami ministerstva obrany Putin vyhlásil, že chce "Uviedol tiež, že ide o jeho oficiálne vyhlásenie, ktoré zverejnil, aby predišiel dezinterpretácii tejto pozície Ruska.Putin pripomenul, že platnosť zmluvy START-3 sa čoskoro skončí. "dodal Putin podľa TASS.Zmluva New START/SNV-III bola Moskvou a Washingtonom uzavretá v roku 2010. Podpísali ju vtedajší prezidenti USA a Ruska - Barack Obama a Dmitrij Medvedev. Dokument bude platiť do 5. februára 2021. Podľa dohody môže byť jeho platnosť predĺžená o päť rokov.Putin preto už niekoľkokrát vyzval Spojené štáty na začatie rokovaní o novej zmluve. Washington však o to podľa agentúry AFP prejavuje len malý záujem.Rusko i Spojené štáty vo februári odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF). Stalo sa tak po tom, ako sa vzájomne obvinili z jej porušovania.Zmluva, ktorú v roku 1987 podpísali vtedajší lídri Spojených štátov a bývalého Sovietskeho zväzu, obom stranám zakazovala okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500 - 5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny.Ruský prezident prišiel so svojím dnešným vyhlásením deň po tom, ako sa v Británii skončil vrcholný summit NATO, ktorého účastníci potvrdili, že Rusko stále predstavuje hrozbu.Agentúra AFP dodala, že Putinovo vyhlásenie sa súčasne objavilo deň po tom, ako sa v zahraničnom výbore Snemovne reprezentantov USA v stredu rokovalo o dôležitosti zmluvy START.Námestníčka generálneho tajomníka NATO Rose Gottemoellerová, ktorá v minulosti pôsobila ako zástupkyňa ministra pre kontrolu zbrojenia a medzinárodnú bezpečnosť na americkom ministerstve zahraničných vecí, podľa AFP varovala, že bez zmluvy START by saa prípadne doviesť Spojené štáty aj k "