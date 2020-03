Putin: Rusko má zbrane, aké svet ešte nevidel. Nikto s nami nebude chcieť bojovať

Rusko zbrojí pre globálnu bezpečnosť

Vzťahy so Západom sa zhoršovali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.3.2020 (Webnoviny.sk) - Rusko vyvinulo unikátne útočné zbrane, aby udržalo strategickú rovnováhu a stabilitu vo svete a nie, aby vyvolalo vojnu. V rozhovore, ktorého časť v pondelok vyšla v tlačovej agentúre Tass, to povedal ruský prezident Vladimir Putin. "Nebudeme proti nikomu bojovať. Vytvoríme podmienky, aby nikto nechcel bojovať s nami," povedal šéf Kremľa pre agentúru.V Rusku vytvorili "útočné systémy, ktoré svet ešte nevidel," povedal tiež Putin s tým, že nútia Spojené štáty, aby sa snažili ich dohnať. Ako príklad uviedol nový hypersonický systém Avangard, ktorý uviedli do prevádzky vlani a dokáže letieť 27-krát rýchlejšie ako rýchlosť zvuku.Zároveň podotkol, že podiel moderných zbraní v ruských ozbrojených silách stúpol za posledných 20 rokov zo šesť na 70 percent. "To je výnimočná situácia," zhodnotil.Tieto zbrane umožňujú Kremľu "udržiavať strategickú stabilitu a strategickú rovnováhu", ktorú sa USA snažili narušiť ich obrannými raketovými systémami, vyjadril sa tiež Putin. "Je to nevyhnutné nielen pre nás, ale aj pre globálnu bezpečnosť," dodal ruský prezident.Kremeľ si stanovil modernizáciu armády za hlavnú prioritu, keď sa začali zhoršovať jeho vzťahy so Západom a po anexii Krymu v roku 2014. Putin po prvý raz spomenul vývoj nadzvukových zbraní vo výročnom prejave v marci 2018.Trojhodinový rozhovor pre Tass vznikol pri príležitosti 20 rokov Putina pri moci a je rozdelený do 20 častí, ktoré vyjdú v priebehu niekoľkých týždňov a venujú sa rozličným témam.V už vydaných častiach ruský prezident hovoril o nedávnej zmene vlády, Ukrajine, masových protestoch v Moskve a využití modernej technológie.