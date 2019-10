Putin: Rusko podporí úsilie o dosiahnutie mieru na Ukrajine

Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 11. októbra (TASR) - Rusko podporí akékoľvek úsilie o dosiahnutie mieru na Ukrajine, je však dôležité zistiť, do akej miery sú nové úrady v Kyjeve schopné pretransformovať svoje sľuby do reality. Počas piatkového summitu Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) v hlavnom meste Turkménska, Ašchabade, to vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.uviedol Putin, ktorého citovala agentúra TASS.V reakcii na výzvu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na podporu nových ukrajinských orgánov však Putin povedal, žePodľa jeho slov to "V tejto súvislosti šéf Kremľa poznamenal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebol schopný zariadiť stiahnutie vojakov zo styčnej línie v blízkosti obcí Zolote a Petrovske.uviedol Putin. Pripomenul, že separatistické republiky - donecká a luhanská - dvakrát alebo dokonca trikrát dali signál, že sú pripravené stiahnuť svoje sily zo styčnej línie. Vystrelili biele signálne svetlice, ale ukrajinská strana neodpovedala.dodal ruský prezident.