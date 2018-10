Putin: Rusko použije jadrové zbrane iba v reakcii na raketový útok

Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 18. októbra (TASR) - Rusko použije jadrové zbrane len v reakcii na prichádzajúci raketový útok. Vyhlásil to vo štvrtok ruský prezident Vladimír Putin na Valdajskom medzinárodnom diskusnom klube, ktorý sa koná v Soči.Podľa neho ruská vojenská doktrína nepočíta s preventívnym jadrovým úderom. Putin poznamenal, že Rusko spustí jadrový útok len vtedy, ak tamojšie systémy včasného varovania zaznamenajú rakety smerujúce na ruské územie.dodal. Putin pripustil, že by to znamenalo globálnu katastrofu, ale zdôraznil, žeinformovala tlačová agentúra AP.zatiaľ čo tí, ktorí by útok spustili, byvaroval šéf Kremľa.Valdajský medzinárodný diskusný klub je kongres expertov, ktorí sa špecializujú na štúdium ruskej vnútornej a zahraničnej politiky. Pomenovaný je podľa Valdajského jazera, ktoré leží blízko mesta Velikij Novgorod, kde sa kongres v roku 2004 po prvý raz konal. Putin je pravidelným účastníkom Valdajského klubu.Putin podľa vlastných slov verí, že americký prezident Donald Trump je ochotný zlepšiť vzťahy USA s Ruskom, pričom Moskva je na takýto krok pripravenáRuský líder zároveň poukázal na politické šarvátky medzi americkými demokratmi a republikánmi, čo Trumpovi zväzuje ruky pri úsilí napraviť naštrbené americko-ruské vzťahy.Putin vyhlásil, že jeho júlové stretnutie s Trumpom v Helsinkách bolo pozitívne, a to napriek tomu, že to podľa neho Trumpovi oponenti zneužili na politickú rivalitu. Putin tvrdí, že s Trumpom absolvoval napriek politickým nezhodám dobrú diskusiu.