Putin sa ocitol v ťažkej situácii, bývalý riaditeľ CIA Petraeus vyzval na zvýšenie tlaku voči Rusku

Ťažká finančná situácia v Rusku

Strata inteligentných osôb

Obchádzanie sankcií

6.7.2023 (SITA.sk) - Bývalý riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) David Petraeus sa domnieva, že Washington by mal zvýšiť tlak na Rusko, ktoré v súčasnosti čelí množstvu ekonomických a vojenských problémov. Povedal to v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN.Podľa bývalého šéfa CIA je „ Putin vo veľmi ťažkej situácii“ vzhľadom na nedávnu vzburu Wagnerovej skupiny a ekonomické sankcie , takže Spojené štáty podľa neho „musia pokračovať v uťahovaní skrutiek“. Petraeus dodal, že Rusko „prelieva veľa krvi na bojisku“ a tiež utrpí značné straty „v ekonomike a v tyle“.„Nie je všetko také zlé, ako mnohí z nás dúfali. Majú však problémy vzadu,“ povedal. Petraeus okrem iného pripomenul rast rozpočtového deficitu Ruska, odchod viac ako tisícky veľkých západných spoločností z Ruska vrátane veľkých ropných spoločností, ako aj ukončenie veľkej časti obchodu s Európou.Vážnym problémom Putinovho režimu je podľa Petraeusa aj únik mozgov. „Stratili státisíce svojich najlepších a najbystrejších. Tých, ktorí už nechcú žiť v krajine, ktorá je svetovým vyhnanstvom,“ podotkol Petraeus.Bývalý riaditeľ CIA vyzval na aktívnejšie protiopatrenia proti obchádzaniu sankcií Ruskom. Najmä s cieľom minimalizovať vývoz technológií cez tretie krajiny.„Je to skutočná hra na mačku a myš. Vyžaduje si veľa vytrvalosti a pozornosti k detailom... Musíme sa toho naďalej držať. A som si istý, že sa nám to podarí,“ zakončil Petraeus.Vývoz kľúčových mikročipov a elektroniky, ktoré Rusko potrebuje pre svoj vojenský priemysel, sa podľa USA vrátil na úroveň spred roka 2022, pretože Rusko sa naučilo lepšie obchádzať sankcie uvalené voči nemu.