Putin sa podľa Zelenského USA bojí a Kyjev nebombarduje, ak sú tam americkí predstavitelia

16.7.2025 (SITA.sk) - Vladimír Putin sa USA bojí, vždy keď na Ukrajinu príde nejaký americký predstaviteľ, ruské rakety prestanú útočiť na Kyjev, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Putin zámerne bombarduje civilistov, ale keď sú tu Američania, tak to nerobí," cituje z rozhovoru Zelenského pre Newsmax český portál Novinky.Od pondelka je na Ukrajine splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Keith Kellogg. Hneď po jeho príchode prestali rozsiahle ruské útoky na Kyjev. „Ľudia o tom už aj vtipkujú, že by sme mali generálovi Kelloggovi dať ukrajinské občianstvo a nechať ho tu a že by nás Američania mali navštevovať častejšie," povedal v rozhovore Zelenskyj.„Prezident Trump dal Putinovi šancu vojnu ukončiť. Vážne chcem veriť, že mu dal príležitosť. A vážne chcem veriť, že ak z toho Putin nevyvodí závery, prezident Trump na neho skutočne uvalí silné sankcie, ktoré nebude možné obísť," vyhlásil Zelenskyj. „Prezident Biden nebol schopný túto vojnu ukončiť. Mám dôveru, že prezident Trump to dokáže. To si myslím, že to bude ten hlavný rozdiel," uzavrel Zelenskyj.